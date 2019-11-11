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РИА Новости

Песков рассказал, как Путин поддерживает здоровье

14:37 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями движения студенческих отрядов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями движения студенческих отрядов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, и является последовательным приверженцем здорового образа жизни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний. А так в целом, вы знаете, что он является последовательным приверженцем здорового образа жизни", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Путин поддерживает свое здоровье, делает ли рекомендуемые прививки перед поездками в разные страны.
Ранее Путин на встрече с членами кабмина сообщил, что сделал прививку от гриппа. По его словам, члены правительства относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, поскольку достаточно интенсивно работают с людьми, и предложил им подумать о вакцинации.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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