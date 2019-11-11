Песков рассказал, как Путин поддерживает здоровье

"Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний. А так в целом, вы знаете, что он является последовательным приверженцем здорового образа жизни", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Путин поддерживает свое здоровье, делает ли рекомендуемые прививки перед поездками в разные страны.