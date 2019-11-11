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РИА Новости

Оператор "Северного потока — 2" подал в суд на Евросоюз

14:35 11.11.2019 (обновлено: 19:06 11.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG обратился в арбитражный суд арбитраж из-за несоответствия поправок в Газовой директиве Евросоюза Энергетической хартии, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
О возможности такого арбитража компания предупреждала еще в июле, когда подала иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС. Тогда Nord Stream 2 поясняла, что считает их дискриминационными, нарушающими принципы права Евросоюза о равном обращении и пропорциональности и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток — 2".
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"26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Газовой директиве", - пишет "Газпром".
В статье 10 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) говорится о поощрении и создании стабильных, равноправных, благоприятных и гласных условий для инвесторов, в статье 13 - о том, что инвестиции не подлежат национализации, экспроприации или иным мерам, имеющим аналогичные последствия.
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Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Оператор проекта считает, что "Северный поток — 2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзЭкономика
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