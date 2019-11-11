Оператор "Северного потока — 2" подал в суд на Евросоюз

О возможности такого арбитража компания предупреждала еще в июле, когда подала иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС. Тогда Nord Stream 2 поясняла, что считает их дискриминационными, нарушающими принципы права Евросоюза о равном обращении и пропорциональности и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток — 2".

"26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Газовой директиве", - пишет "Газпром".

В статье 10 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) говорится о поощрении и создании стабильных, равноправных, благоприятных и гласных условий для инвесторов, в статье 13 - о том, что инвестиции не подлежат национализации, экспроприации или иным мерам, имеющим аналогичные последствия.

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.