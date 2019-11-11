Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T14:29Z
https://ria.ru/20191111/1560807684.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_2dac82e40f178ba04bf29d42db104954.jpg
РИА Новости

На Ямале завели уголовное дело после гибели школьника на картодроме

14:28 11.11.2019 (обновлено: 14:29 11.11.2019)
338
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Салехарде (ЯНАО), где во время тренировки на картодроме скончался 10-летний школьник, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Представитель ведомства в воскресенье сообщил РИА Новости о гибели ребенка на картодроме муниципального учреждения "Центр внешкольной работы" в Салехарде. Отмечалось, что 10-летний мальчик во время тренировки внезапно почувствовал себя плохо, позже он скончался в машине скорой помощи. Аварии с участием школьника, как подчеркивали в следственном управлении, не было.
"Салехардским межрайонным следственным отделом... по факту гибели 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении СУ СК.
Следователи допрашивают очевидцев, также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причины смерти ребенка. Кроме того, правоохранители в ходе расследования намерены оценить действия или бездействие преподавательского состава и руководства образовательной организации, в которой занимался мальчик.
Ранее источник РИА Новости в местных правоохранительных органах предположил, что у ребенка во время занятий могла произойти остановка сердца.
В свою очередь на сайте "Центра внешкольной работы" в воскресенье появилось объявление о том, что практические занятия на картодроме временно приостановлены "по техническим причинам".
Автомобиль скорой медицинской помощи
14 октября, 10:40РИА Новости
В Подмосковье 13-летний подросток умер во время игры в футбол
000000
Обсудить 0
ЯмалСалехардПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк Олег Соколов
Родители убитой выпускницы СПбГУ возмутились словами защиты Соколова
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье пьяный мужчина убил жену и ее сестру и ранил годовалого сына
Покупательница в магазине
Роспотребнадзор призвал не мыть посуду средствами, "убивающими бактерии"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 миллиардов рублей
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете
В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
Иван Голунов в Басманном суде Москвы. 11 ноября 2019
Следствие засекретило материалы по делу Голунова
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Суд на Ставрополье оставил под стражей фигуранта дела Арашуковых
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
В Евросоюзе призвали продолжать оказывать давление на Россию
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве сын "заказал" убийство своей матери из-за квартиры
Наталья Стришняя
Бывшая жена Цеповяза, обвиняемая в вымогательстве, вышла из комы
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал данные о вмешательстве РФ в выборы на Мадагаскаре
Женщина в наручниках
Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в исправительной колонии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Тульской области один человек погиб в конфликте со стажером полиции
Сотрудник полиции в суде
В Башкирии арестовали подозреваемого в убийстве двух человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния