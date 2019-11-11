На Ямале завели уголовное дело после гибели школьника на картодроме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Салехарде (ЯНАО), где во время тренировки на картодроме скончался 10-летний школьник, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Представитель ведомства в воскресенье сообщил РИА Новости о гибели ребенка на картодроме муниципального учреждения "Центр внешкольной работы" в Салехарде. Отмечалось, что 10-летний мальчик во время тренировки внезапно почувствовал себя плохо, позже он скончался в машине скорой помощи. Аварии с участием школьника, как подчеркивали в следственном управлении, не было.

"Салехардским межрайонным следственным отделом... по факту гибели 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении СУ СК.

Следователи допрашивают очевидцев, также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причины смерти ребенка. Кроме того, правоохранители в ходе расследования намерены оценить действия или бездействие преподавательского состава и руководства образовательной организации, в которой занимался мальчик.

Ранее источник РИА Новости в местных правоохранительных органах предположил, что у ребенка во время занятий могла произойти остановка сердца.