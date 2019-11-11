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РИА Новости

В Евросоюзе призвали продолжать оказывать давление на Россию

14:24 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Европа должна поддерживать давление на Россию по ситуациям вокруг Грузии, считает и.о. главы МИД Бельгии, будущий еврокомиссар Дидье Рейндерс.
Министр, который с декабря перейдет на работу в ЕК, участвует в переговорах глав МИД в Брюсселе. Журналисты попросили прокомментировать его ситуацию в Закавказье. Ранее комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о резком изменении обстановки на границе с Грузией, 7 и 8 ноября с грузинской территории велась стрельба. Ранее в Южной Осетии также заявили, что с территории Грузии 5 ноября велась стрельба в сторону республики.
"Мы будем продолжать оказывать реальное давление на Россию по всем сложным ситуациям, которые есть в регионе", - сказал Рейндерс.
Он напомнил, что Европа "вовлечена в процессы по Украине, но также по Грузии и в Молдавии". "Очень важно продолжать оказывать давление", - добавил он.
При этом он также напомнил, что "у нас с Россией есть разные дискуссии по ряду вопросов, включая Сирию".
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В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.
Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
Ситуация обсуждается на технических встречах формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
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Дидье РейндерсЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаРоссияВ мире
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