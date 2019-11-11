В Евросоюзе призвали продолжать оказывать давление на Россию

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Европа должна поддерживать давление на Европа должна поддерживать давление на Россию по ситуациям вокруг Грузии, считает и.о. главы МИД Бельгии, будущий еврокомиссар Дидье Рейндерс

Министр, который с декабря перейдет на работу в ЕК, участвует в переговорах глав МИД в Брюсселе. Журналисты попросили прокомментировать его ситуацию в Закавказье. Ранее комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о резком изменении обстановки на границе с Грузией, 7 и 8 ноября с грузинской территории велась стрельба. Ранее в Южной Осетии также заявили, что с территории Грузии 5 ноября велась стрельба в сторону республики.

"Мы будем продолжать оказывать реальное давление на Россию по всем сложным ситуациям, которые есть в регионе", - сказал Рейндерс.

Он напомнил, что Европа "вовлечена в процессы по Украине, но также по Грузии и в Молдавии". "Очень важно продолжать оказывать давление", - добавил он.

При этом он также напомнил, что "у нас с Россией есть разные дискуссии по ряду вопросов, включая Сирию".

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.

Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.