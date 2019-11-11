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РИА Новости
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Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 миллиардов рублей

14:23 11.11.2019 (обновлено: 14:41 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Во время строительства космодрома "Восточный" было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание с членами правительства. В ходе совещания глава государства отметил, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", порядка там до сих пор нет: воруют сотни миллионов.
"Профильной темой этого заседания была тема локализации. Речь идет о том, что очень крупные деньги, фактически, несколько триллионов рублей выделяется на закупку оборудования в рамках нацпроектов. И очень важно, чтобы вот эти деньги, которые выделяются государством, чтобы они, в первую очередь, все-таки шли на пользу именно нашей экономике, чтобы они не использовались как поддержка экономики иностранным государствам. И там, где это возможно, чтобы наоборот эти средства способствовали налаживанию новых конкурентоспособных производств. Об этом говорил президент в своем выступлении", – рассказал Песков.
По его словам, Путин обратил внимание на полную недопустимость того, чтобы эти деньги воровали. В этом контексте он вспомнил про космодром "Восточный".
"Здесь президенту был сделан доклад, комплексный доклад по "Восточному", который он и привел в качестве иллюстрации. По "Восточному" можно сказать, это сводная информация из разных ведомств, на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел. Потом они были объединены в 32 уголовных дела. Затем на следующей стадии Следственный комитет выделил 21 дело и уже передал в суд. Тогда было осуждено 18 человек. Дополнительно восемь дел вело министерство внутренних дел. Это все космодром "Восточный". Всего было похищено, установлено, что было похищено 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей. Всего в общем объеме на строительство космодрома было выделено 91 миллиард рублей, из них освоено 66 миллиардов. В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти объектов. Всего осуждено 32 человека. Сейчас в работе у СК еще по тем "хвостам" "Восточного" пять уголовных дел", – рассказал Песков.
Он также отметил, что сейчас за строительство космодрома ответственен Роскосмос.
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24 октября, 15:41РИА Новости
Подрядчик на космодроме Восточный получил срок за кражу арматуры
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