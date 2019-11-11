Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 миллиардов рублей

"Профильной темой этого заседания была тема локализации. Речь идет о том, что очень крупные деньги, фактически, несколько триллионов рублей выделяется на закупку оборудования в рамках нацпроектов. И очень важно, чтобы вот эти деньги, которые выделяются государством, чтобы они, в первую очередь, все-таки шли на пользу именно нашей экономике, чтобы они не использовались как поддержка экономики иностранным государствам. И там, где это возможно, чтобы наоборот эти средства способствовали налаживанию новых конкурентоспособных производств. Об этом говорил президент в своем выступлении", – рассказал Песков.

"Здесь президенту был сделан доклад, комплексный доклад по "Восточному", который он и привел в качестве иллюстрации. По "Восточному" можно сказать, это сводная информация из разных ведомств, на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел. Потом они были объединены в 32 уголовных дела. Затем на следующей стадии Следственный комитет выделил 21 дело и уже передал в суд. Тогда было осуждено 18 человек. Дополнительно восемь дел вело министерство внутренних дел. Это все космодром "Восточный". Всего было похищено, установлено, что было похищено 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей. Всего в общем объеме на строительство космодрома было выделено 91 миллиард рублей, из них освоено 66 миллиардов. В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти объектов. Всего осуждено 32 человека. Сейчас в работе у СК еще по тем "хвостам" "Восточного" пять уголовных дел", – рассказал Песков.