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РИА Новости

Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия

14:22 11.11.2019 (обновлено: 14:58 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес доцента вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, <...> причины преступления и так далее будут установлены в ходе следствия. И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия. Но согласитесь, что в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое такое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы <...>. С другой стороны, опять же, это определят следствие и суд", — сказал Песков.

По предварительной версии следствия, историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко 7 ноября.
В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Историк Олег Соколов
9 ноября, 21:32РИА Новости
В РВИО открестились от подозреваемого в убийстве историка Олега Соколова
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп. Поиски остальных частей тела убитой продолжаются.
Соколов оформил явку с повинной, в понедельник суд изберет ему меру пресечения.
Как сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев, версия защиты строится на том, что Соколов действовал под "сильным фактором", то есть в состоянии патологического опьянения или аффекта. Родители Анастасии Ещенко раскритиковали такое заявление защиты.
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Вчера, 14:23Радио Sputnik
Родители убитой выпускницы СПбГУ раскритиковали слова адвоката Соколова
Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
Кроме того, Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
Российский историк Олег Соколов
10 ноября, 19:53Радио Sputnik
Доцент СПбГУ признал вину в убийстве Анастасии Ещенко
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
этиловый спирт лишает способности соображать и толкает людей на преступления насильственного характера, за дозу водки или за косой взгляд немало народу полегло
11 ноября, 15:03
женя попов
1261123023
Безумные трупы не расчленяют для сокрытия улик.
11 ноября, 14:51
nnop300
9640201
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