Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Даты проведения саммита в нормандском формате по-прежнему неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее источник, близкий к офису президента Украины, сообщил изданию "Зеркало недели", что встреча в нормандском формате (Россия, Франция, Германия и Украина) может состояться 24 или 26 ноября.
"Пока не имею информации, что разведение (в Донбассе – ред.) полностью завершено... давайте дождемся завершения. Даты по-прежнему нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, на каком этапе подготовка встречи глав нормандского формата и может ли она быть назначена на 24 или 26 ноября, как об этом пишут украинские СМИ.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.