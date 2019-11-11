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РИА Новости

Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков

14:21 11.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Даты проведения саммита в нормандском формате по-прежнему неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее источник, близкий к офису президента Украины, сообщил изданию "Зеркало недели", что встреча в нормандском формате (Россия, Франция, Германия и Украина) может состояться 24 или 26 ноября.
Дмитрий Кулеба
10 ноября, 11:46РИА Новости
Вице-премьер Украины не видит потенциала в расширении нормандского формата
"Пока не имею информации, что разведение (в Донбассе – ред.) полностью завершено... давайте дождемся завершения. Даты по-прежнему нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, на каком этапе подготовка встречи глав нормандского формата и может ли она быть назначена на 24 или 26 ноября, как об этом пишут украинские СМИ.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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ДонбассДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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