Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков

"Пока не имею информации, что разведение (в Донбассе – ред.) полностью завершено... давайте дождемся завершения. Даты по-прежнему нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, на каком этапе подготовка встречи глав нормандского формата и может ли она быть назначена на 24 или 26 ноября, как об этом пишут украинские СМИ.