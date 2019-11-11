Оренбургские власти опровергли данные об обыске в правительстве региона

УФА, 11 ноя – РИА Новости. Данные СМИ, что в правительстве Оренбургской области идут обыски, не верны, правоохранители работают в архиве Минприроды, сообщил РИА Новости представитель правительства области.
"Информация в СМИ о том, что в здании правоохранители ведут обыск в правительстве области, неверная, они работают в архиве министерства природных ресурсов Оренбургской области", - пояснил собеседник агентства.
В следственных органах и полиции области агентству не прокомментировали, по какому делу силовики работают в ведомстве.
Местный информационный ресурс "Оренбург Медиа" заявляет, что правоохранители якобы изымают в архиве документы в рамках уголовного дела о незаконных операциях с имуществом в отношении экс-чиновника Минприроды региона.