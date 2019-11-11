В Забайкалье пьяный мужчина убил жену и ее сестру и ранил годовалого сына

ЧИТА, 11 ноя — РИА Новости. Пьяный забайкалец обвиняется в убийстве своей жены и ее сестры, а также в покушении на убийство годовалого сына, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК по Пьяный забайкалец обвиняется в убийстве своей жены и ее сестры, а также в покушении на убийство годовалого сына, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю

По данным следствия, в ночь на 2 ноября в селе Цокто-Хангил Агинского района обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры дважды ударил ножом свою гражданскую супругу 1970 года рождения, а ее сестру 1968 года рождения ударил один раз ножом.

"Кроме того, злоумышленник дважды ударил ножом своего годовалого сына. От полученных травм женщины скончались на месте. Ребенка удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи".

"После совершения преступления злоумышленник попытался покончить с собой, однако родственники помешали ему сделать это", — говорится в сообщении.

Следователи СУ СК осмотрели место происшествия, изъяли образцы следов и веществ, имеющих значение для расследования. "Следователи задержали мужчину, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что были оперативно назначены судебные экспертизы: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая.