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РИА Новости

В Забайкалье пьяный мужчина убил жену и ее сестру и ранил годовалого сына

14:17 11.11.2019 (обновлено: 19:10 11.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ЧИТА, 11 ноя — РИА Новости. Пьяный забайкалец обвиняется в убийстве своей жены и ее сестры, а также в покушении на убийство годовалого сына, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в ночь на 2 ноября в селе Цокто-Хангил Агинского района обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры дважды ударил ножом свою гражданскую супругу 1970 года рождения, а ее сестру 1968 года рождения ударил один раз ножом.
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"Кроме того, злоумышленник дважды ударил ножом своего годовалого сына. От полученных травм женщины скончались на месте. Ребенка удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи".
"После совершения преступления злоумышленник попытался покончить с собой, однако родственники помешали ему сделать это", — говорится в сообщении.
Следователи СУ СК осмотрели место происшествия, изъяли образцы следов и веществ, имеющих значение для расследования. "Следователи задержали мужчину, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что были оперативно назначены судебные экспертизы: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая.
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Уточняется, что получивший ранение ребенок сейчас находится в местной больнице, его состояние оценивается медиками как стабильное. Следователи направили документы в органы опеки Агинского района для решения вопроса о дальнейшей судьбе мальчика.
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СК РФЗабайкальский крайПроисшествия
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