ЦБ предупредил банки о рисках при использовании Системы быстрых платежей

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. предупредил банки о возможности использования мошенниками сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для получения данных пользователей. Об этом сообщает газета Банк России предупредил банки о возможности использования мошенниками сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для получения данных пользователей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо директора информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Система позволяет людям переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона, при этом в каких банках открыты счета отправителя и получателя, значения не имеет.

ЦБ предупреждает, что, зная идентификатор клиента в СБП (номер телефона), можно получить о нем дополнительную информацию — имя, отчество, первую букву фамилии, названия кредитных организаций, где у него открыты счета.

Мошенники работают методом перебора: вбивают различные номера и собирают данные. Получив эти сведения, они звонят жертвам, представляются сотрудниками банков и пытаются выведать у них код из SMS для списания средств с карты.

ЦБ предлагает бороться с переборами следующим образом. Национальная система платежных карт проводит мониторинг операций и блокирует на сутки номера телефонов, с которых осуществляется массовый перебор. Также регулятор будет информировать банки о таких номерах.