В Москве сын "заказал" убийство своей матери из-за квартиры

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители в Правоохранители в Москве предотвратили заказное убийство женщины, которое готовил ее сын из-за наследства: чтобы разоблачить злоумышленника, пришлось инсценировать гибель его матери, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия", - сказала Иванова.

По версии следствия, план организовать убийство матери ради квартиры у обвиняемого возник в сентябре этого года, исполнить задуманное он попросил знакомого, пообещав ему вознаграждение. Однако "исполнитель" сообщил о преступном плане сотрудникам правоохранительных органов, указывают правоохранители.

"Дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников, были организованы оперативно-розыскные мероприятия, а также инсценировано убийство женщины", - сказала собеседница агентства.

Утром 1 ноября "киллер" сообщил обвиняемому об убийстве женщины. Сына погибшей в тот же день пригласили в следственный отдел для дачи показаний и задержали. При обыске по месту жительства обвиняемого нашли пистолет с глушителем, который был самодельным способом переделан в боевой из стандартного газового пистолета "ИЖ 78-8", а также патроны. Согласно заключению экспертизы, пистолет относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, уточнила Иванова.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, исполнителем убийства должен был стать знакомый сына, с которым он отбывал наказание в местах лишения свободы. По ее словам, за убийство исполнителю были обещаны 200 тысяч рублей и автомобиль.

"Это стало известно оперативникам. Дальнейшие события развивались под их контролем. Убийство было инсценировано, и якобы погибшую женщину увез прибывший на место происшествия наряд скорой помощи", - рассказала Волк.