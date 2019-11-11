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РИА Новости

В Москве сын "заказал" убийство своей матери из-за квартиры

14:06 11.11.2019 (обновлено: 20:11 11.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители в Москве предотвратили заказное убийство женщины, которое готовил ее сын из-за наследства: чтобы разоблачить злоумышленника, пришлось инсценировать гибель его матери, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия", - сказала Иванова.
По версии следствия, план организовать убийство матери ради квартиры у обвиняемого возник в сентябре этого года, исполнить задуманное он попросил знакомого, пообещав ему вознаграждение. Однако "исполнитель" сообщил о преступном плане сотрудникам правоохранительных органов, указывают правоохранители.
"Дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников, были организованы оперативно-розыскные мероприятия, а также инсценировано убийство женщины", - сказала собеседница агентства.
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Утром 1 ноября "киллер" сообщил обвиняемому об убийстве женщины. Сына погибшей в тот же день пригласили в следственный отдел для дачи показаний и задержали. При обыске по месту жительства обвиняемого нашли пистолет с глушителем, который был самодельным способом переделан в боевой из стандартного газового пистолета "ИЖ 78-8", а также патроны. Согласно заключению экспертизы, пистолет относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, уточнила Иванова.
Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, исполнителем убийства должен был стать знакомый сына, с которым он отбывал наказание в местах лишения свободы. По ее словам, за убийство исполнителю были обещаны 200 тысяч рублей и автомобиль.
"Это стало известно оперативникам. Дальнейшие события развивались под их контролем. Убийство было инсценировано, и якобы погибшую женщину увез прибывший на место происшествия наряд скорой помощи", - рассказала Волк.
При обысках кроме переделанного из газового в боевой пистолета "ИЖ 78-8" правоохранители изъяли у мужчины 12 патронов калибра 5,45 мм.
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