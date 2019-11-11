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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Киеве начался крестный ход раскольников против ликвидации их структуры

14:04 11.11.2019
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Около ста сторонников украинского раскольника Филарета Денисенко проводят в Киеве крестный ход против ликвидации его неканонической церковной структуры, передает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".
Ранее раскольник Филарет призвал сторонников патриархата принять участие в крестном ходе в поддержку церкви.
"Сегодня, 11 ноября, в 09.00 (10.00 мск) сторонники (Филарета - ред.) собрались на акцию протеста в знак непризнания ликвидации своей церкви. Они пройдут крестным ходом от Европейской площади до кабинета министров, офиса президента, а затем в апелляционный окружной суд. В крестном ходу участвует порядка 100 сторонников... Самого Филарета нет", - говорится в сообщении.
По данным издания, крестный ход сделал остановку возле кабмина, они минут 30 читали молитвы, а затем передали своё обращение представителю секретариата кабмина, который к ним вышел. Затем крестный ход направился к офису президента.
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Ранее министерство культуры Украины сообщило, что возглавляемая Филаретом церковная структура была ликвидирована. Однако Филарет обжаловал это решение. Позднее Окружной административный суд Киева запретил ликвидировать церковную структуру до рассмотрения по существу ее иска к Минкульту Украины. Окружной административный суд Киева предварительно признал противоправным приказ министерства культуры Украины, согласно которому устав возглавляемой Филаретом церковной структуры утратил силу.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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