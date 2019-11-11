В Сочи спасли пенсионера, который трое суток блуждал по горам

"В воскресенье около 2.00 пострадавший был найден между горами Черной и Пластунской. Он был обезвожен и не мог идти. Как рассказывает пенсионер, все три дня он блуждал по лесу. Ночью спал на лесной подстилке, спичек, чтобы развести костер, с собой у него не было. Удивляется тому, что остался жив, когда кубарем скатился с 40-метрового склона", - говорится в сообщении.