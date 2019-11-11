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РИА Новости

В Сочи спасли пенсионера, который трое суток блуждал по горам

14:01 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГоры
Горы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Горы. Архивное фото
СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Спасатели обнаружили живым пенсионера, который заблудился, собирая грибы в горах Сочи, и три дня блуждал по горам, сообщает ГКУ "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".
Уточняется, что 7 ноября 68-летний житель Сочи отправился в лес в районе села Сергей-поле собирать грибы. Преодолев несколько вершин хребта, он сошел с тропы и заблудился. В экстренные службы обратился брат пропавшего. К поискам приступили сотрудники южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а 9 ноября к ним присоединились спасатели Сочинского отряда "Кубань-СПАС".
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"В воскресенье около 2.00 пострадавший был найден между горами Черной и Пластунской. Он был обезвожен и не мог идти. Как рассказывает пенсионер, все три дня он блуждал по лесу. Ночью спал на лесной подстилке, спичек, чтобы развести костер, с собой у него не было. Удивляется тому, что остался жив, когда кубарем скатился с 40-метрового склона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего мужчину на носилках транспортировали из труднодоступной местности протяженностью около шести километров. Врачи диагностировали у пенсионера ушиб тканей головы. В настоящее время он чувствует себя хорошо.
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