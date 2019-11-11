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РИА Новости

Роспотребнадзор призвал не мыть посуду средствами, "убивающими бактерии"

13:59 11.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине
Покупательница в магазине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Покупательница в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Содержание антибактериальных компонентов в составе моющих средств нежелательно, так как они могут оставаться на посуде и формировать антибиотикорезистентность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве сообщили, что губки для мытья посуды могут быть в 200 тысяч раз грязнее сиденья унитаза, менять их следует раз в неделю.
"В моющих средствах для посуды нежелательно использование антибактериальных средств, так как они могут остаться на обрабатываемых поверхностях и сформировать антибиотикорезистентность", - рассказали в ведомстве.
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Кроме того, микроорганизмы вырабатывают устойчивость к используемым антибактериальным средствам, и бороться с ними становится все труднее.
В Роспотребнадзоре отметили, что все чистящие и моющие средства подлежат госрегистрации, ознакомиться с выданными свидетельствами можно на сайте ведомства.
"Наличие приобретенного средства в этом реестре свидетельствует о проведении его лабораторного исследования с моделированием условий использования, экспертизы и допуска в производство. И, значит, при использовании по назначению это средство не причинит вреда здоровью, если нет индивидуальной непереносимости к отдельным его компонентам", - уточняется в сообщении.
При покупке средства надо обратить внимание на внешний вид упаковки, ее целостность не должна быть нарушена, посоветовали в Роспотребнадзоре. На упаковке также не должно быть подтеков, этикетка должна прочно прилегать к ней или быть нанесена непосредственно на фирменную упаковку. В ведомстве также посоветовали воздержаться от покупки средства с криво наклеенной, блеклой этикеткой.
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