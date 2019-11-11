Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T20:13Z
https://ria.ru/20191111/1560805867.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156070/91/1560709182_0:15:2000:1140_1036x0_80_0_0_2c4d2b7e1269827ad84347e48bc7b640.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

На границе Сирии стартовал четвертый совместный российско-турецкий патруль

13:57 11.11.2019 (обновлено: 20:13 11.11.2019)
171
© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция совместно с турецкой пограничной службой в понедельник начали четвертый совместной патруль в новом районе на границе Сирии и Турции, маршрут составит около 80 километров, сообщило Минобороны РФ.
"С 12.10 часов 11 ноября четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в 70 километрах западнее населенного пункта Камишлия", - говорится в релизе.
Патрулирование пройдет по новому маршруту, который, стартовав от пункта перехода Шейрек, идет сначала на запад, а затем на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута патрулирования составит около 80 километров.
Патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тигр" и бронетранспортерах БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в составе патруля находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.
Проконтролирует движение колонны в режиме реального времени беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.
Расположенный на севере города Айн-Исса в провинции Ракка лагерь беженцев
Вчера, 12:09Война в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии
401000
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РФТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Лавров: российские и американские военные поддерживают контакты по Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Россия и Турция завершили четвертое патрулирование на севере Сирии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков отказался комментировать слова Асада об Идлибе и Эрдогане
Расположенный на севере города Айн-Исса в провинции Ракка лагерь беженцев
Россия за сутки зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии
Логотип неправительственной добровольческой организации Белые каски
Турецкие власти начали расследование смерти организатора "Белых касок"
Турецкая военная техника
Турция приступила к депортации боевиков ИГ*
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
В Кремле надеются, что в ситуацию в Боливии не будет вмешательства извне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване
Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции
Косово
Гана отозвала признание независимости Косово
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Ливана и Иордании
Участники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута
Предпосылок к войне в Ливане нет, считает эксперт
Украинские военные
Силовики два раза нарушили перемирие в районе Петровского, заявили в ДНР
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
В Сирии взорвались два заминированных автомобиля
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Новокузнецке выясняют, как в подъезде оказалась "базука"
09:00Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж
08:59Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь
08:58Министр обороны Боливии подал в отставку
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
Лента новостейМолния