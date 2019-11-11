На границе Сирии стартовал четвертый совместный российско-турецкий патруль

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция совместно с турецкой пограничной службой в понедельник начали четвертый совместной патруль в новом районе на границе Российская военная полиция совместно с турецкой пограничной службой в понедельник начали четвертый совместной патруль в новом районе на границе Сирии Турции , маршрут составит около 80 километров, сообщило Минобороны РФ

"С 12.10 часов 11 ноября четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в 70 километрах западнее населенного пункта Камишлия", - говорится в релизе.

Патрулирование пройдет по новому маршруту, который, стартовав от пункта перехода Шейрек, идет сначала на запад, а затем на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута патрулирования составит около 80 километров.

Патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тигр" и бронетранспортерах БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в составе патруля находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.