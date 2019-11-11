Комитет Госдумы одобрил корректировку бюджета ПФР на 2019 год

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год, внесенный правительством. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 13 ноября.

Проект увеличивает общий объем доходов бюджета фонда на 79,8 миллиарда рублей, до 8 триллионов 692,5 миллиарда рублей (8% к ВВП), расходов - на 80,62 миллиарда рублей, до 8 триллионов 716,5 миллиарда рублей (8% к ВВП). При этом расходы на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" увеличиваются на 0,14 миллиарда рублей, а на "непрограммные направления деятельности органов управления" фонда – на 80,48 миллиарда рублей.

В результате, дефицит бюджета ПФР в 2019 году составит 24 миллиарда рублей (0,02% к ВВП). Большая его часть – 22,9 миллиарда рублей – связана с формированием накопительных пенсий. Как поясняли ранее в ПФР, дефицит бюджета фонда в этой части является чисто техническим.

Остальные 1,1 миллиарда рублей дефицита будут покрыты за счет остатков средств бюджета ПФР, не использованных в 2018 году.