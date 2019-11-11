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РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил корректировку бюджета ПФР на 2019 год

13:56 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 мая 2018
 Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год, внесенный правительством. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 13 ноября.
Проект увеличивает общий объем доходов бюджета фонда на 79,8 миллиарда рублей, до 8 триллионов 692,5 миллиарда рублей (8% к ВВП), расходов - на 80,62 миллиарда рублей, до 8 триллионов 716,5 миллиарда рублей (8% к ВВП). При этом расходы на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" увеличиваются на 0,14 миллиарда рублей, а на "непрограммные направления деятельности органов управления" фонда – на 80,48 миллиарда рублей.
В результате, дефицит бюджета ПФР в 2019 году составит 24 миллиарда рублей (0,02% к ВВП). Большая его часть – 22,9 миллиарда рублей – связана с формированием накопительных пенсий. Как поясняли ранее в ПФР, дефицит бюджета фонда в этой части является чисто техническим.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 13:43РИА Новости
Комитет Госдумы одобрил корректировку параметров бюджета на 2019 год
Остальные 1,1 миллиарда рублей дефицита будут покрыты за счет остатков средств бюджета ПФР, не использованных в 2018 году.
Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2019 году в бюджет ПФР из федерального бюджета, увеличен на 33,8 миллиарда рублей, до 3,353 триллиона рублей. Из них на обязательное пенсионное страхование будет направлено 13,1 миллиарда рублей, валоризацию величины расчетного пенсионного капитала - 15,3 миллиарда, возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов - 5 миллиардов. На софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния будет направлено 0,4 миллиарда.
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Пенсионный фонд РФГосдума РФРоссияЭкономика
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