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РИА Новости

В МИД допустили возможность проведения саммита БРИКС в расширенном формате

13:51 11.11.2019 (обновлено: 20:15 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУчастник VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Москве
Участник VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия может провести саммит БРИКС в 2020 году в форматах "аутрич" и "БРИКС плюс", заявил советник Департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил Мальков в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".
"Аутрич" - это более региональный формат, он был запущен южноафриканским председательством в 2013 году. Это формат привлечения соседей по региону государства, председательствующего в БРИКС, к деятельности БРИКС для того, чтобы привнести некий региональный колорит в текущую деятельность БРИКС", - пояснил дипломат. "БРИКС плюс", по его словам, это более глобальный формат, позволяющий привлекать к работе клуба БРИКС другие страны.
"Форматы "аутрич" и "БРИКС плюс" направлены, прежде всего, на привлечение других стран к работе нашего объединения с целью решения стоящих на повестке дня общих проблем, вызовов, задач. Наверное, эти форматы нуждаются в большей институализации, и это может быть вопросом на ближайшую перспективу в формате БРИКС, и мы не отказываемся от идеи проведения такого формата на саммите в 2020 году", - сказал Мальков.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР состоится 13-14 ноября в штаб-квартире МИД Бразилии, дворце Итамарати. В рамках саммита также пройдут мероприятия бизнес-форума БРИКС и ряд двусторонних встреч на высшем уровне. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
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