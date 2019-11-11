В МИД допустили возможность проведения саммита БРИКС в расширенном формате

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия может провести саммит Россия может провести саммит БРИКС в 2020 году в форматах "аутрич" и "БРИКС плюс", заявил советник Департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил Мальков в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

"Аутрич" - это более региональный формат, он был запущен южноафриканским председательством в 2013 году. Это формат привлечения соседей по региону государства, председательствующего в БРИКС, к деятельности БРИКС для того, чтобы привнести некий региональный колорит в текущую деятельность БРИКС", - пояснил дипломат. "БРИКС плюс", по его словам, это более глобальный формат, позволяющий привлекать к работе клуба БРИКС другие страны.

"Форматы "аутрич" и "БРИКС плюс" направлены, прежде всего, на привлечение других стран к работе нашего объединения с целью решения стоящих на повестке дня общих проблем, вызовов, задач. Наверное, эти форматы нуждаются в большей институализации, и это может быть вопросом на ближайшую перспективу в формате БРИКС, и мы не отказываемся от идеи проведения такого формата на саммите в 2020 году", - сказал Мальков.