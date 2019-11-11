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РИА Новости
Туризм

Российские туристы все чаще путешествуют в Монако

14:58 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфВид на порт Монте-Карло
Вид на порт Монте-Карло
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россияне в период с января по сентябрь 2019 года забронировали в Монако 45 926 ночевок, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает управление по туризму княжества.
По данному показателю наша страна занимает пятое место. Чаще посещают Монако гости из Франции (119 079), Великобритании (101 307), США (78 105) и Италии (76 903).
Туристы из этих стран лидируют и при бронировании отелей с деловыми целями.
В управлении отметили, что за первые девять месяцев текущего года самое большое число таких путешественников (17%) посетили княжество с медицинскими целями, забронировав более 20 тысяч ночей. Более 17 тысяч ночей провели в государстве гости, приехавшие на корпоративные мероприятия по информационным технологиям.
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