Российские туристы все чаще путешествуют в Монако

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россияне в период с января по сентябрь 2019 года забронировали в Монако 45 926 ночевок, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает управление по туризму княжества.

По данному показателю наша страна занимает пятое место. Чаще посещают Монако гости из Франции (119 079), Великобритании (101 307), США (78 105) и Италии (76 903).

Туристы из этих стран лидируют и при бронировании отелей с деловыми целями.