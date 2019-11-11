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РИА Новости
Омская область

В Омске откроется детский технопарк кванториум

13:51 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Омск
Город Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. Детский технопарк кванториум откроется в декабре в Омске в рамках национального проекта "Образование", обучение будет вестись по пяти направлениям, сообщает в понедельник облправительство.
"Обучение в учреждении, которое откроется в декабре в рамках национального проекта "Образование", будет вестись по пяти направлениям: аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум и биоквантум. Накануне поступило первое оборудование для энерджиквантума. Это учебно-методические стенды "Водородная энергетика", - говорится в сообщении.
В дирекции кванториума пояснили, что водородная энергетика выбрана в связи с тем, что современные портативные приборы и аккумуляторы, резервные генераторы, энергетические установки, робототехника, беспилотные аппараты, генераторы для постоянного снабжения теплом и электричеством частных домов - потенциальные потребители водорода.
"На оснащение кванториума средства в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" в размере 71 миллион рублей были выделены из федерального бюджета, еще порядка 1,5 миллиона добавили из областного бюджета. Ремонт и подготовка пространства под размещение квантумов финансируется полностью из региональной казны, на эти цели выделено 30 миллионов рублей. Большую часть оборудования смонтируют до 30 ноября", - рассказали в облправительстве.
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Занятия в кванториуме будут проходить в учебных классах и лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием для проведения экспериментов и опытов. Здесь же откроется шахматная гостиная и хайтек цех, где детей будут обучать работе на лазерных станках, 3D-принтерах с использованием современных технологий. Обучаться в кванториуме смогут ежегодно 800 детей. Дирекция планирует не только привлечь к занятиям ребят, проживающих в Омске, но и привозить школьников из сельских районов.
Омская область вошла в число 25 регионов, которые победили в конкурсном отборе министерства просвещения РФ и получили субсидии для создания кванториумов. "Кванториум" – федеральная сеть детских технопарков, оснащенных новейшим оборудованием, чтобы увлечь детей и подростков инженерно-конструкторской деятельностью и информационными технологиями.
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Омская областьКванториумОмская областьОмскРоссияОбщество
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