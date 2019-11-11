В Омске откроется детский технопарк кванториум

"Обучение в учреждении, которое откроется в декабре в рамках национального проекта "Образование", будет вестись по пяти направлениям: аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум и биоквантум. Накануне поступило первое оборудование для энерджиквантума. Это учебно-методические стенды "Водородная энергетика", - говорится в сообщении.

В дирекции кванториума пояснили, что водородная энергетика выбрана в связи с тем, что современные портативные приборы и аккумуляторы, резервные генераторы, энергетические установки, робототехника, беспилотные аппараты, генераторы для постоянного снабжения теплом и электричеством частных домов - потенциальные потребители водорода.

"На оснащение кванториума средства в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" в размере 71 миллион рублей были выделены из федерального бюджета, еще порядка 1,5 миллиона добавили из областного бюджета. Ремонт и подготовка пространства под размещение квантумов финансируется полностью из региональной казны, на эти цели выделено 30 миллионов рублей. Большую часть оборудования смонтируют до 30 ноября", - рассказали в облправительстве.

Занятия в кванториуме будут проходить в учебных классах и лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием для проведения экспериментов и опытов. Здесь же откроется шахматная гостиная и хайтек цех, где детей будут обучать работе на лазерных станках, 3D-принтерах с использованием современных технологий. Обучаться в кванториуме смогут ежегодно 800 детей. Дирекция планирует не только привлечь к занятиям ребят, проживающих в Омске, но и привозить школьников из сельских районов.