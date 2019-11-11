"Росатом" готов усилить охрану Музеев Кремля своими разработками

Основу охранной системы "от Росатома" составляют датчики "Яхонт", разработанные для одного из силовых ведомств, и транслируемые данные на разных частотах. Так обеспечивается устойчивость к помехам. Приемник прослушивает эфир, и ему достаточно принять хотя бы один сигнал, чтобы оценить состояние объекта контроля. В отличие от RFID-меток, "Яхонт" ставится на неизвлекаемость — при попытке его снять датчик подаст сигнал тревоги.