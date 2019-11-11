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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" готов усилить охрану Музеев Кремля своими разработками

13:48 11.11.2019 (обновлено: 20:17 11.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Системы, созданные в российской атомной отрасли, могут быть применены для охраны экспонатов Музеев Московского Кремля, часть этой разработки уже тестируется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, сообщило официальное отраслевое издание газета "Страна Росатом".
Речь идет о технических средствах охраны, созданных предприятием "Росатома" "Элерон". "Представители службы безопасности Музеев Московского Кремля предложили использовать витринные датчики у них. Переговоры еще идут. "Элерон" заинтересован в этом сотрудничестве", - пишет издание.
Основу охранной системы "от Росатома" составляют датчики "Яхонт", разработанные для одного из силовых ведомств, и транслируемые данные на разных частотах. Так обеспечивается устойчивость к помехам. Приемник прослушивает эфир, и ему достаточно принять хотя бы один сигнал, чтобы оценить состояние объекта контроля. В отличие от RFID-меток, "Яхонт" ставится на неизвлекаемость — при попытке его снять датчик подаст сигнал тревоги.
"Недавно мы оборудовали нашей системой выставку Василия Поленова и экспозицию русского авангарда, которые открыты в Новой Третьяковке. Московский музей дизайна планирует оборудовать свои выставки нашими системами охраны. Еще мы отдали систему на временную эксплуатацию в Эрмитаж", — сообщил "Стране Росатом" первый заместитель генерального директора "Элерона" Юрий Давыдов.
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"Мы разместили в Эрмитаже фрагмент системы. Он показал довольно хорошие предварительные результаты, и служба безопасности музея попросила нас продлить время опытной эксплуатации", — в свою очередь отметил начальник отделения "Элерона" Алексей Руднев.
Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (Москва) - крупнейшее в России научно-исследовательское, проектно-конструкторское и монтажно-наладочное предприятие по созданию технических средств охраны, систем безопасности и оснащению ими объектов различного назначения. Продукция "Элерона" востребована министерствами, ведомствами и иными структурами, чья деятельность связана с обеспечением государственной и общественной безопасности РФ.
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