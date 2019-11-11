Nord Stream 2 AG подала иск о частичной отмене поправок к газовой директиве

В июле 2019 года компания уже подавала отдельный иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток — 2".

"Кроме того, в июле 2019 года Nord Stream AG подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве, поскольку они устанавливают неоправданно короткие сроки для государств — членов ЕС на предоставление исключений из Газовой директивы, что существенно снижает вероятность получения таких исключений", — пишет "Газпром".

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", считает, что "Северный поток — 2" имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку в проект в том числе были сделаны значительные инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу.