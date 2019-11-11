Nord Stream 2 AG подала иск о частичной отмене поправок к газовой директиве

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2", компания Nord Stream 2 AG подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
В июле 2019 года компания уже подавала отдельный иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток — 2".
30 сентября, 11:18РИА Новости"Северный поток — 2"
"Кроме того, в июле 2019 года Nord Stream AG подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве, поскольку они устанавливают неоправданно короткие сроки для государств — членов ЕС на предоставление исключений из Газовой директивы, что существенно снижает вероятность получения таких исключений", — пишет "Газпром".
Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.
Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", считает, что "Северный поток — 2" имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку в проект в том числе были сделаны значительные инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.