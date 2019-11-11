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РИА Новости

Nord Stream 2 AG подала иск о частичной отмене поправок к газовой директиве

13:46 11.11.2019 (обновлено: 16:17 11.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток — 2"
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участок строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2", компания Nord Stream 2 AG подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
В июле 2019 года компания уже подавала отдельный иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток — 2".
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
"Кроме того, в июле 2019 года Nord Stream AG подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве, поскольку они устанавливают неоправданно короткие сроки для государств — членов ЕС на предоставление исключений из Газовой директивы, что существенно снижает вероятность получения таких исключений", — пишет "Газпром".
Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Вчера, 08:00РИА Новости
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", считает, что "Северный поток — 2" имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку в проект в том числе были сделаны значительные инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзЭкономика
Популярные комментарии
Ждем повышения цен на газ внутри России. При любом исходе Газпром будет компенсировать расходы-убытки за счет внутреннего потребителя , впрочем, как и скидки на газ Украине и прочим "партнерам" . Многочисленные подробности тяжбы в судах потуги противников очень удобны , чтоб ссылаться на них обосновывая повышения тарифов. А как бы развивались события , при 100% владении государством Газпрома? Но у нас даже мысли о национализации энергосистем и ресурсах запрещены.....
11 ноября, 13:52
Юрий Б
34011053
....торговать с Европой по их правилам это как играть в наперсток с шулерами.....за рубеж газ продавать только в виде СПГ по самым высоким рыночным ценам....Газифицировать всю Россию по себестоимости добычи и транспортировки газа, цену подключения газа для населения за счет предприятия занимающегося транспортировкой газа
11 ноября, 15:10
bolbot777
1350004
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