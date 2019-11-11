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РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил корректировку параметров бюджета на 2019 год

13:43 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, внесенный правительством. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 13 ноября.
Согласно проекту, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% к ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. При этом расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% к ВВП).
В результате, профицит бюджета составит 1 триллион 480,8 миллиарда рублей (1,4% к ВВП), что на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов. Предполагается, что поступления нефтегазовых доходов в 2019 году снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.
Объем Фонда национального благосостояния увеличится и на конец 2019 года составит 8,172 триллиона рублей за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года, и курсовой разницы.
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