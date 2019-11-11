Пушилин предложил разбить отвод сил в Донбассе на участки

"Нужно понимать, что это очень кропотливая работа и, конечно же, в конечном итоге должно быть разведение по всей линии соприкосновения, но делать это одномоментно будет крайне тяжело. Поэтому целесообразно говорить, что это должно быть разбито на определенные участки. Опять же - это должно обсуждаться в Минске, это должна очень тщательно прорабатывать подгруппа по безопасности. Решения, я сразу говорю, будут непростые, но тем не менее этот путь нужно пройти", - сказал он в эфире Первого канала.