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РИА Новости

Пушилин предложил разбить отвод сил в Донбассе на участки

13:36 11.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Разведение сил и средств в Донбассе должно проходить по всей линии соприкосновения, но делать это одновременно будет тяжело, поэтому лучше разбить этот процесс на участки, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Нужно понимать, что это очень кропотливая работа и, конечно же, в конечном итоге должно быть разведение по всей линии соприкосновения, но делать это одномоментно будет крайне тяжело. Поэтому целесообразно говорить, что это должно быть разбито на определенные участки. Опять же - это должно обсуждаться в Минске, это должна очень тщательно прорабатывать подгруппа по безопасности. Решения, я сразу говорю, будут непростые, но тем не менее этот путь нужно пройти", - сказал он в эфире Первого канала.

Украинские военные ранее заявили, что процесс разведения сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе будет проходить в течение трех дней - до 12 ноября. По данным силовиков, к отводу на указанном участке подлежат 42 военнослужащих вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. В ДНР заявили в субботу, что уже завершили отвод своих сил на этом участке.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В 2016 году контактная группа по урегулированию на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Отвод сил в районе пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Нынешнее разведение было согласовано в октябре.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинскООНВ мире
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