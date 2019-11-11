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РИА Новости

Чайка заявил о проблемах при освоении средств на нацпроекты

13:35 11.11.2019 (обновлено: 14:55 11.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил о проблемах при реализации бюджетных средств, выделенных на нацпроекты.
"К сожалению, результаты свидетельствуют о наличии недостатков (при реализации нацпроектов - Прим. ред.), в первую очередь, связанных с неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и этапах", - сказал он в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.
Так, по словам Чайки, по нацпроекту "Цифровая экономика" освоено лишь 15% из 108 миллиардов рублей, выделенных на этот год. "По национальному проекту "Экология" израсходована лишь четвертая часть", - подчеркнул он.
Всего, сказал Чайка, в рассматриваемой сфере в этом году выявлено 2,5 тысячи нарушений законов. "Из них наибольшее число - при реализации нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье", "Городская среда", - отметил генпрокурор.
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