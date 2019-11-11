Чайка заявил о проблемах при освоении средств на нацпроекты

"К сожалению, результаты свидетельствуют о наличии недостатков (при реализации нацпроектов - Прим. ред.), в первую очередь, связанных с неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и этапах", - сказал он в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.