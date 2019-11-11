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РИА Новости

Гана отозвала признание независимости Косово

13:30 11.11.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКосово
Косово
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Республика Гана отозвала признание независимости самопровозглашенного Косово, о чем оповестила МИД Сербии официальным письмом, сообщило сербское ведомство.
"Мы официально оповещены, что правительство Республики Гана считает, что его решение 2012 года о признании провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и Метохии было излишне поспешным, и что данное признание и установление дипломатических отношений представляют собой нарушение Хельсинкского соглашения и фундаментальное нарушение резолюции 1244 Совбеза ООН", - сообщило внешнеполитическое ведомство Сербии.
Отмечается, что Гана стала 16-м государством-членом ООН, отозвавшим признание самопровозглашенной республики. Ранее США и другие страны "Квинты" Великобритания, Германия, Франция, Италия потребовали от официального Белграда прекратить лоббирование отзыва признания косовской независимости среди третьих государств.
В конце июля Центральноафриканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово. Ранее МИД Сербии заявил, что признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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