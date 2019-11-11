Бывшая жена Цеповяза, обвиняемая в вымогательстве, вышла из комы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды, Вячеслава Цеповяза, Наталья Стришняя, обвиняемая в вымогательстве, вышла из комы, но по-прежнему остается в реанимации, сообщил РИА Новости ее адвокат Мурад Мусаев.
Ранее он рассказал, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Женщина находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких.
"Наталья вышла из комы. Она по-прежнему находится в реанимации, но уже дышит сама", — сказал Мусаев.
В четверг в суде в Ростове-на-Дону должно состояться заседание по делу Стришней и ее брата. По мнению Мусаева, участвовать в заседании она, скорее всего, еще не сможет, а без нее проводить заседание невозможно, считает адвокат.
Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.
Убийство 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд Российской Федерации снизил ему срок наказания на два месяца.