Бывшая жена Цеповяза, обвиняемая в вымогательстве, вышла из комы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды, Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды, Вячеслава Цеповяза , Наталья Стришняя, обвиняемая в вымогательстве, вышла из комы, но по-прежнему остается в реанимации, сообщил РИА Новости ее адвокат Мурад Мусаев.

Ранее он рассказал, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Женщина находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких.

"Наталья вышла из комы. Она по-прежнему находится в реанимации, но уже дышит сама", — сказал Мусаев.

В четверг в суде в Ростове-на-Дону должно состояться заседание по делу Стришней и ее брата. По мнению Мусаева, участвовать в заседании она, скорее всего, еще не сможет, а без нее проводить заседание невозможно, считает адвокат.

Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.