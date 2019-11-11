Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T20:31Z
https://ria.ru/20191111/1560804274.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156080/66/1560806612_83:0:1272:669_1036x0_80_0_0_3fa35cb76a207dade8d1041f0e6bdc21.jpg
РИА Новости

Бывшая жена Цеповяза, обвиняемая в вымогательстве, вышла из комы

13:20 11.11.2019 (обновлено: 20:31 11.11.2019)
2765
© Аккаунт Телеканала 360 на YoutubeНаталья Стришняя
Наталья Стришняя
© Аккаунт Телеканала 360 на Youtube
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Бывшая супруга одного из лидеров кущевской банды, Вячеслава Цеповяза, Наталья Стришняя, обвиняемая в вымогательстве, вышла из комы, но по-прежнему остается в реанимации, сообщил РИА Новости ее адвокат Мурад Мусаев.
Ранее он рассказал, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Женщина находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких.
"Наталья вышла из комы. Она по-прежнему находится в реанимации, но уже дышит сама", — сказал Мусаев.
В четверг в суде в Ростове-на-Дону должно состояться заседание по делу Стришней и ее брата. По мнению Мусаева, участвовать в заседании она, скорее всего, еще не сможет, а без нее проводить заседание невозможно, считает адвокат.
Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.
Капельница в больнице
6 ноября, 16:31РИА Новости
Дети нашли записку впавшей в кому экс-жены Цеповяза, сообщил источник
Убийство 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд Российской Федерации снизил ему срок наказания на два месяца.
2130025
Обсудить 2
Убийство в станице КущевскаяВячеслав ЦеповязКраснодарский краевой судРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы
Актриса театра и кино Лорел Григгс
Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет
Сотрудник полиции
В Санкт-Петербурге таксиста подозревают в изнасиловании девушки-инвалида
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
Соседка рассказала о покончившей с собой москвичке
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Иван Голунов в Басманном суде Москвы. 11 ноября 2019
Следствие засекретило материалы по делу Голунова
ДТП в городе Тавда Свердловской области
На Урале автомобиль въехал в дом
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге, где проживал историк Олег Соколов
Родители убитой выпускницы СПбГУ возмутились словами защиты Соколова
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Мантуров рассказал о проблемах с качеством бензина в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
Лента новостейМолния