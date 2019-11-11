На Урале автомобиль въехал в дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль "Лада Калина" в Свердловской области въехал в дом, один человек погиб и трое, в том числе двое детей, доставлены в больницу, сообщает в понедельник управление ГИБДД по региону.

ДТП произошло в воскресенье в 22.55 (20.55 мск) в городе Тавда Свердловской области на улице Кирова в районе дома № 109.

"По предварительным данным, водитель автомашины "Лада Калина" при движении по улице Кирова со стороны улицы Елохина, в направлении улицы 9 Мая… не справился с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие - дом № 109 по улице Кирова. В результате ДТП водитель автомашины "Лада Калина", мужчина 1990 года рождения, от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

С места ДТП в больницу Тавды доставлены три пассажира. После осмотра врачами двое несовершеннолетних отпущены домой. Одного пассажира, мужчину 1991 года рождения, госпитализировали с травмами в больницу.