На западе Украины десять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Авария с участием школьного автобуса произошла во Львовской области, госпитализировали 10 детей, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в понедельник около 8.30 (9.30 мск) на автодороге Львов-Тернополь столкнулись автомобиль Opel и автобус "Школярик".
"В больницу доставили шестилетнего мальчика, пассажира Opel и девять пассажиров "Школярика" - учеников одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.