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РИА Новости

На западе Украины десять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

13:19 11.11.2019 (обновлено: 13:20 11.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Авария с участием школьного автобуса произошла во Львовской области, госпитализировали 10 детей, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в понедельник около 8.30 (9.30 мск) на автодороге Львов-Тернополь столкнулись автомобиль Opel и автобус "Школярик".
"В больницу доставили шестилетнего мальчика, пассажира Opel и девять пассажиров "Школярика" - учеников одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
20 апреля, 12:17РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах
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Национальная полиция УкраиныТернопольЛьвовская областьЛьвовВ мире
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