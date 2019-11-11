Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване

ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Россия готова способствовать нормализации отношений между Арменией и Турцией, заявил глава Сергей Лавров. Россия готова способствовать нормализации отношений между Арменией и Турцией, заявил глава МИД РФ

"Мы всячески содействуем тому, чтобы те проблемы, которые существуют в отношениях между Арменией и Турцией, чтобы они преодолевались. Мы активнейшим образом способствовали заключению так называемых цюрихских протоколов, хотя и предостерегали от увлечения этой идеи и от расчетов на то, что они могут вступить в силу независимо от решения нагорно-карабахского конфликта. У нас были серьезные сомнения", - сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, несмотря на печальную судьбу армяно-турецкого протокола, Москва остается готовой использовать свои возможности для того, чтобы продвигать нормализацию отношений между Арменией и Турцией, но для этого нужна заинтересованность обеих сторон.

"Мы не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами, и, в любом случае, вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливался мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество", - добавил министр.

Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Армении Сержа Саргсяна лишь осенью 2008 года. Шестого сентября 2008 года занимавший в то время пост президента Турции Абдуллах Гюль впервые посетил Ереван по приглашению Саргсяна для совместного просмотра футбольного матча между сборными Армении и Турции в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2010 года.

Там же состоялась встреча глав двух соседних государств, что в Турции назвали историческим событием. Этот визит получил название "футбольной дипломатии" и широко освещался в мировой прессе. В свою очередь, Саргсян 14 октября 2009 года посетил Турцию, чтобы посмотреть ответный матч между футбольными сборными двух стран.

Тогда же, в октябре 2009 года, главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс.