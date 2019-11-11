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РИА Новости

Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции

13:12 11.11.2019 (обновлено: 20:33 11.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Россия готова способствовать нормализации отношений между Арменией и Турцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всячески содействуем тому, чтобы те проблемы, которые существуют в отношениях между Арменией и Турцией, чтобы они преодолевались. Мы активнейшим образом способствовали заключению так называемых цюрихских протоколов, хотя и предостерегали от увлечения этой идеи и от расчетов на то, что они могут вступить в силу независимо от решения нагорно-карабахского конфликта. У нас были серьезные сомнения", - сказал Лавров на пресс-конференции.
По его словам, несмотря на печальную судьбу армяно-турецкого протокола, Москва остается готовой использовать свои возможности для того, чтобы продвигать нормализацию отношений между Арменией и Турцией, но для этого нужна заинтересованность обеих сторон.
"Мы не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами, и, в любом случае, вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливался мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество", - добавил министр.
Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Армении Сержа Саргсяна лишь осенью 2008 года. Шестого сентября 2008 года занимавший в то время пост президента Турции Абдуллах Гюль впервые посетил Ереван по приглашению Саргсяна для совместного просмотра футбольного матча между сборными Армении и Турции в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2010 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
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Там же состоялась встреча глав двух соседних государств, что в Турции назвали историческим событием. Этот визит получил название "футбольной дипломатии" и широко освещался в мировой прессе. В свою очередь, Саргсян 14 октября 2009 года посетил Турцию, чтобы посмотреть ответный матч между футбольными сборными двух стран.
Тогда же, в октябре 2009 года, главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс.
Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Абдулла ГюльСергей ЛавровМИД РФСерж СаргсянТурцияРоссияАрменияВ мире
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