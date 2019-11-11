Россия завершила переговоры с Арменией о допуске на биолаборатории

ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Россия и Армения завершили переговоры о допуске российских специалистов на армянские биолаборатории, вскоре могут подписать меморандум, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Эти вопросы мы сегодня обсуждали, они также обсуждаются и по линии министерства здравоохранения. Наш министр Вероника Игоревна Скворцова была здесь с визитом, общалась со своими коллегами. И сегодня мы отметили, что в целом переговоры по тексту меморандума завершены, сейчас документ проходит межведомственное согласование на каждой стороне и рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
Он отметил, что "это создаст дополнительные возможности для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности". "Мы считаем эти контакты с нашими соседями, с нашими союзниками, партнерами весьма и весьма важной частью повестки дня, в том что касается вопросов безопасности в самом широком смысле слова", - подчеркнул министр.
Лавров добавил, что есть конвенция по биологическому токсинному оружию, которая запрещает разработку такого оружия. "К сожалению, у этой конвенции в силу категорических возражений Соединенный Штатов нет верификационного механизма, как это происходит в большинстве других многосторонних документов", - отметил он.
"Мы многие годы пытаемся такой механизм все-таки создать, но американские коллеги предпочитают избегать такой договоренности и ведут дело к тому, что по всему миру на двусторонней основе создавать лаборатории как бы под себя. Естественно, мы заинтересованы в том, что в этой сфере у нас была с нашими союзниками - с Арменией, с другими партнерами - полная и обоюдная транспарентность", - заключил глава МИД РФ.