Россия завершила переговоры с Арменией о допуске на биолаборатории

ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Россия и Армения завершили переговоры о допуске российских специалистов на армянские биолаборатории, вскоре могут подписать меморандум, заявил глава российского Сергей Лавров. Россия и Армения завершили переговоры о допуске российских специалистов на армянские биолаборатории, вскоре могут подписать меморандум, заявил глава российского МИД

"Эти вопросы мы сегодня обсуждали, они также обсуждаются и по линии министерства здравоохранения. Наш министр Вероника Игоревна Скворцова была здесь с визитом, общалась со своими коллегами. И сегодня мы отметили, что в целом переговоры по тексту меморандума завершены, сейчас документ проходит межведомственное согласование на каждой стороне и рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Он отметил, что "это создаст дополнительные возможности для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности". "Мы считаем эти контакты с нашими соседями, с нашими союзниками, партнерами весьма и весьма важной частью повестки дня, в том что касается вопросов безопасности в самом широком смысле слова", - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что есть конвенция по биологическому токсинному оружию, которая запрещает разработку такого оружия. "К сожалению, у этой конвенции в силу категорических возражений Соединенный Штатов нет верификационного механизма, как это происходит в большинстве других многосторонних документов", - отметил он.