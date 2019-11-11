Лавров: сирийская армия должна максимально быстро занять территорию страны

ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы сирийская правительственная армия максимально быстро заняла всю территорию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем настаивать на том, чтобы максимально оперативно, максимально быстро сирийская армия занимала всю территорию своего государства. Только это поможет положить надежный конец терроризму и поможет решить все вопросы, связанные с окончательным политическим урегулированием", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване.