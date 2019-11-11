Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T13:07Z
https://ria.ru/20191111/1560803628.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156080/28/1560802876_0:0:3019:1699_1036x0_80_0_0_976bb45e0eabf8bc844adf9fd0a88892.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лавров: сирийская армия должна максимально быстро занять территорию страны

13:07 11.11.2019
2781
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы сирийская правительственная армия максимально быстро заняла всю территорию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем настаивать на том, чтобы максимально оперативно, максимально быстро сирийская армия занимала всю территорию своего государства. Только это поможет положить надежный конец терроризму и поможет решить все вопросы, связанные с окончательным политическим урегулированием", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване.
7110001
Обсудить 11
Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Турецкая военная техника
Турция приступила к депортации боевиков ИГ*
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Россия завершила переговоры с Арменией о допуске на биолаборатории
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США
Джеймс Ле Мезюрье
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть организатора "Белых касок"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
Соседка рассказала о покончившей с собой москвичке
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Кадр из фильма Мстители. Финал
Зрители в США выбрали лучший фильм года
Сотрудник полиции
В Санкт-Петербурге таксиста подозревают в изнасиловании девушки-инвалида
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
Лента новостейМолния