В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме

"Важно то, что такие комментарии наносят удары по основам той информационной кампании, которая идёт на Западе, они показывают, что у европейских политиков нет единой позиции по "крымскому вопросу", а все происходящее в мире умело управляется из-за океана", - сказал Белик РИА Новости.