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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров осудил попытки США ограбить Сирию

12:59 11.11.2019 (обновлено: 13:04 11.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет того, что делают США на севере Сирии..., конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, только сохраняет дополнительный серьезный раздражитель, серьезную угрозу в этой части Сирии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
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