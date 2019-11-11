Лавров осудил попытки США ограбить Сирию

ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет того, что делают США на севере Сирии..., конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, только сохраняет дополнительный серьезный раздражитель, серьезную угрозу в этой части Сирии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".
* Террористическая организация, запрещенная в России