Лавров осудил попытки США ограбить Сирию

"Насчет того, что делают США на севере Сирии..., конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, только сохраняет дополнительный серьезный раздражитель, серьезную угрозу в этой части Сирии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".