В ЦБ заявили, что видят пространство для снижения ключевой ставки

"Мы видим в этом поддержку возможную для кредитования и поддержку для того, чтобы инфляция возвращалась к цели в следующем году. Мы будем смотреть на ситуацию. В принципе, сейчас мы видим определенное пространство для дальнейшего снижения, но нужно очень внимательно следить за ситуацией, смотреть за эффектами тех мер, которые уже были реализованы, и принимать решение каждый раз на основе комплексного анализа всех факторов - и проинфляционных, и дезинфляционных", - подчеркнула первый зампред ЦБ.