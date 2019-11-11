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РИА Новости

В ЦБ заявили, что видят пространство для снижения ключевой ставки

12:58 11.11.2019 (обновлено: 12:59 11.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Банк России видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но нужно внимательно следить за ситуацией, регулятор каждый раз будет принимать решение на основе комплексного анализа всех факторов - и проинфляционных, и дезинфляционных, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в Госдуме.
ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.
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Юдаева напомнила, что регулятор с начала лета, увидев существенное замедление инфляции, начал снижать ключевую ставку. "Процентная ставка ЦБ снизилась уже достаточно существенно, и находится в середине нейтрального коридора", - отметила она.
Процентные ставки на более длинные сроки, так называемая кривая доходностей финансовых рынков, снизилась ещё больше, чем ставка ЦБ, указала Юдаева.
"Мы видим в этом поддержку возможную для кредитования и поддержку для того, чтобы инфляция возвращалась к цели в следующем году. Мы будем смотреть на ситуацию. В принципе, сейчас мы видим определенное пространство для дальнейшего снижения, но нужно очень внимательно следить за ситуацией, смотреть за эффектами тех мер, которые уже были реализованы, и принимать решение каждый раз на основе комплексного анализа всех факторов - и проинфляционных, и дезинфляционных", - подчеркнула первый зампред ЦБ.
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Ксения ЮдаеваГосдума РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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