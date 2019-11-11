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РИА Новости
Туризм

АТОР: спрос россиян на новогодние туры на Мальдивы за год вырос на треть

13:48 11.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На Мальдивах за первые девять месяцев 2019 года побывали 58,3 тысячи путешественников из России, что на 14% больше, чем за три квартала прошлого года, сообщает АТОР.
Более того, число российских туристов на островах превысило показатель девяти месяцев 2013 года, считавшегося рекордным по объемам прибытий. Тогда курорты страны посетили 54,4 тысячи наших соотечественников.
Интерес к новогодним каникулам на Мальдивах в этом году увеличился на 30%, говорят туроператоры.
С учетом растущего спроса, по итогам 2019 года число отдыхающих из России может превысить 80 тысяч человек, что больше показателей рекордного докризисного 2013 года, отметили аналитики АТОР.
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