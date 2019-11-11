АТОР: спрос россиян на новогодние туры на Мальдивы за год вырос на треть

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На Мальдивах за первые девять месяцев 2019 года побывали 58,3 тысячи путешественников из России, что на 14% больше, чем за три квартала прошлого года, На Мальдивах за первые девять месяцев 2019 года побывали 58,3 тысячи путешественников из России, что на 14% больше, чем за три квартала прошлого года, сообщает АТОР.

Более того, число российских туристов на островах превысило показатель девяти месяцев 2013 года, считавшегося рекордным по объемам прибытий. Тогда курорты страны посетили 54,4 тысячи наших соотечественников.

Интерес к новогодним каникулам на Мальдивах в этом году увеличился на 30%, говорят туроператоры.