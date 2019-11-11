В Раде хотят начать диалог со СМИ из-за указа Зеленского

КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк просит профильные комитеты парламента начать диалог со СМИ относительно указа президента Владимира Зеленского о разработке законопроекта по урегулированию деятельности СМИ на Украине.
Ранее Зеленский поручил кабмину до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "драконовским" указ президента о деятельности СМИ.
"В журналистских кругах вызывает обеспокоенность поручение президента разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты относительно регулирования деятельности СМИ… Я прошу осторожно относиться к таким предложениям, а нашим профильным комитетам по свободе слова и гуманитарной политике начать прямой и системный диалог по этому вопросу, так как на Украине существует тонкая грань между защитой прав граждан на информацию и наступлением на свободу слова", - сказала Кондратюк в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.