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РИА Новости

В Раде хотят начать диалог со СМИ из-за указа Зеленского

12:58 11.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины нового созыва
Заседание Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины нового созыва. Архивное фото
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк просит профильные комитеты парламента начать диалог со СМИ относительно указа президента Владимира Зеленского о разработке законопроекта по урегулированию деятельности СМИ на Украине.
Ранее Зеленский поручил кабмину до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "драконовским" указ президента о деятельности СМИ.
"В журналистских кругах вызывает обеспокоенность поручение президента разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты относительно регулирования деятельности СМИ… Я прошу осторожно относиться к таким предложениям, а нашим профильным комитетам по свободе слова и гуманитарной политике начать прямой и системный диалог по этому вопросу, так как на Украине существует тонкая грань между защитой прав граждан на информацию и наступлением на свободу слова", - сказала Кондратюк в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
Народный депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко во время заседания Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 12:53РИА Новости
Геращенко назвала указ Зеленского о СМИ введением цензуры
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Сергей ТомиленкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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