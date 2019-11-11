В Раде хотят начать диалог со СМИ из-за указа Зеленского

"В журналистских кругах вызывает обеспокоенность поручение президента разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты относительно регулирования деятельности СМИ… Я прошу осторожно относиться к таким предложениям, а нашим профильным комитетам по свободе слова и гуманитарной политике начать прямой и системный диалог по этому вопросу, так как на Украине существует тонкая грань между защитой прав граждан на информацию и наступлением на свободу слова", - сказала Кондратюк в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.