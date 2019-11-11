Ростехнадзор: "регуляторная гильотина" не коснется атомной отрасли

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская атомная отрасль избежит действия так называемой "регуляторной гильотины", поскольку менять существующие в ней нормативные требования чрезвычайно опасно, заявил заместитель директора Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ, организация научно-технической поддержки Ростехнадзора) Рашет Шарафутдинов.

"Отменять или кардинально изменять существующую систему требований по безопасности в области использования атомной энергии чрезвычайно опасно. В ней накоплен опыт еще с 1950-х годов", - сказал Шарафутдинов в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом ".

"Если заново формулировать требования к безопасности объектов использования атомной энергии, можно многое упустить. Чтобы избежать снижения требований по безопасности к атомным объектам, правительство России приняло решение вывести нормативную базу по безопасности атомной промышленности из-под "регуляторной гильотины", - добавил он.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.