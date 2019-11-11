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РИА Новости

Ростехнадзор: "регуляторная гильотина" не коснется атомной отрасли

12:54 11.11.2019 (обновлено: 12:55 11.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская атомная отрасль избежит действия так называемой "регуляторной гильотины", поскольку менять существующие в ней нормативные требования чрезвычайно опасно, заявил заместитель директора Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ, организация научно-технической поддержки Ростехнадзора) Рашет Шарафутдинов.
"Отменять или кардинально изменять существующую систему требований по безопасности в области использования атомной энергии чрезвычайно опасно. В ней накоплен опыт еще с 1950-х годов", - сказал Шарафутдинов в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".
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"Если заново формулировать требования к безопасности объектов использования атомной энергии, можно многое упустить. Чтобы избежать снижения требований по безопасности к атомным объектам, правительство России приняло решение вывести нормативную базу по безопасности атомной промышленности из-под "регуляторной гильотины", - добавил он.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.
Атомная отрасль России сейчас представляет собой комплекс из около 400 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В структуре отрасли — предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в ее состав входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
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РостехнадзорРосатомМоскваРоссия
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