В Приморском крае осудили женщину, державшую падчерицу на цепи

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Женщину из Приморского края, привязавшую падчерицу к ножке кровати, чтобы она не выходила из дома, приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщается на сайте СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года женщина держала свою 11-летнюю падчерицу на цепи, привязав ее навесным замком к ножке кровати. На такие меры женщина пошла, чтобы удержать подростка в доме.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего".
"Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.