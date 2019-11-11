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РИА Новости

В Приморском крае осудили женщину, державшую падчерицу на цепи

12:54 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Молоточек судьи . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Женщину из Приморского края, привязавшую падчерицу к ножке кровати, чтобы она не выходила из дома, приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщается на сайте СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года женщина держала свою 11-летнюю падчерицу на цепи, привязав ее навесным замком к ножке кровати. На такие меры женщина пошла, чтобы удержать подростка в доме.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего".
"Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
9 июня 2018, 14:55РИА Новости
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Следственный комитет РФРоссияПриморский крайПроисшествия
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