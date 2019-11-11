Геращенко назвала указ Зеленского о СМИ введением цензуры

"Этим указом он пытается по сути ввести цензуру, которая будет называться стандартами. Очевидно, что команда, которая пришла к власти на фейках и манипуляциях, пытается взять под контроль еще и СМИ… Мы категорически против (того, чтобы - ред.) навязать цензуру на Украине", - сказала Геращенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.