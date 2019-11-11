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РИА Новости

Геращенко назвала указ Зеленского о СМИ введением цензуры

12:53 11.11.2019 (обновлено: 13:10 11.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время заседания Верховной рады Украины в Киеве
Народный депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко во время заседания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Оппозиционная фракция партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде считает введением цензуры указ президента Владимира Зеленского о разработке законопроекта по урегулированию деятельности СМИ на Украине, заявила в понедельник сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
Ранее Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "драконовским" указ президента о деятельности СМИ.
"Этим указом он пытается по сути ввести цензуру, которая будет называться стандартами. Очевидно, что команда, которая пришла к власти на фейках и манипуляциях, пытается взять под контроль еще и СМИ… Мы категорически против (того, чтобы - ред.) навязать цензуру на Украине", - сказала Геращенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк ранее попросила профильные комитеты парламента начать диалог со СМИ "прямой и системный диалог по этому вопросу".
Президент Украины Владимир Зеленский
9 ноября, 22:28РИА Новости
В союзе журналистов Украины назвали "драконовским" указ Зеленского о СМИ
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Сергей ТомиленкоЕвропейская солидарностьИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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