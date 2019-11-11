Геращенко назвала указ Зеленского о СМИ введением цензуры

КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Оппозиционная фракция партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде считает введением цензуры указ президента Владимира Зеленского о разработке законопроекта по урегулированию деятельности СМИ на Украине, заявила в понедельник сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
Ранее Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "драконовским" указ президента о деятельности СМИ.
"Этим указом он пытается по сути ввести цензуру, которая будет называться стандартами. Очевидно, что команда, которая пришла к власти на фейках и манипуляциях, пытается взять под контроль еще и СМИ… Мы категорически против (того, чтобы - ред.) навязать цензуру на Украине", - сказала Геращенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк ранее попросила профильные комитеты парламента начать диалог со СМИ "прямой и системный диалог по этому вопросу".