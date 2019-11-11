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РИА Новости

В "Почте России" назвали города, в которых сократят сроки доставки посылок

12:47 11.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники отделения "Почты России" нового формата
Сотрудники отделения Почты России нового формата
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудники отделения "Почты России" нового формата. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Почта России" в преддверии высокого сезона сократит сроки доставки товаров по России, с 15 ноября время ожидания посылок для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, говорится в пресс-релизе компании.
"Сокращение контрольных сроков затронет все города с населением свыше 100 тысяч, включая полумиллионники и миллионники. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней", - добавляет "Почта".
В частности, это коснется посылок, которые отправлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфу, Казань, Челябинск, или которые доставляются из этих городов. Через день будут доставляться товары в Набережные Челны, Тольятти, Новокузнецк и другие города с населением более 500 тысяч жителей.
Внутри городов федерального значения и административных центров субъектов РФ "Почта России" доставит посылки на следующий день. Почтовый оператор отмечает, что это первое масштабное сокращение сроков доставки с 2016 года. Всего контрольные сроки доставки изменятся по 7,8 тысячи направлений.
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По словам первого заместителя гендиректора по электронной коммерции "Почты" Алексея Скатина, заявленные сроки доставки соответствуют лучшим предложениям на рынке. "Этого удалось добиться за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, пересмотра схемы маршрутов, сокращения сроков сортировки почтовых отправлений на каждом этапе", - сказал Скатин, слова которого приводятся в сообщении.
АО "Почта России" стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября правительство утвердило устав нового АО с капиталом в 15,8 миллиарда рублей. Совет директоров АО возглавил вице-премьер Максим Акимов.
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