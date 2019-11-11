В "Почте России" назвали города, в которых сократят сроки доставки посылок

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. " Почта России " в преддверии высокого сезона сократит сроки доставки товаров по России, с 15 ноября время ожидания посылок для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, говорится в пресс-релизе компании.

"Сокращение контрольных сроков затронет все города с населением свыше 100 тысяч, включая полумиллионники и миллионники. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней", - добавляет "Почта".

В частности, это коснется посылок, которые отправлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфу, Казань, Челябинск, или которые доставляются из этих городов. Через день будут доставляться товары в Набережные Челны, Тольятти, Новокузнецк и другие города с населением более 500 тысяч жителей.

Внутри городов федерального значения и административных центров субъектов РФ "Почта России" доставит посылки на следующий день. Почтовый оператор отмечает, что это первое масштабное сокращение сроков доставки с 2016 года. Всего контрольные сроки доставки изменятся по 7,8 тысячи направлений.

По словам первого заместителя гендиректора по электронной коммерции "Почты" Алексея Скатина, заявленные сроки доставки соответствуют лучшим предложениям на рынке. "Этого удалось добиться за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, пересмотра схемы маршрутов, сокращения сроков сортировки почтовых отправлений на каждом этапе", - сказал Скатин, слова которого приводятся в сообщении.