Соседка рассказала о покончившей с собой москвичке

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Соседка женщины, тело которой обнаружили на северо-востоке Москвы, считает ее обычной, в субботу ее видели гуляющей с детьми.
"Обычная женщина была, без странностей, одевалась нормально", - сказала она РИА Новости.
"Я видела ее в субботу, она гуляла во дворе с детьми, вроде бы как обычно было", - добавила собеседница агентства.
Трагедия произошла сегодня утром в Бабушкинском районе, на улице Чичерина. Женщину и ее маленькую дочь нашли мертвыми возле дома. Недалеко обнаружили и мальчика, на вид шестилетнего, сейчас за его жизнь борются врачи. По данным СК, смерть женщины не носит криминального характера, при осмотре в ее квартире найдена предсмертная записка.