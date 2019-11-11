В Анталью каждый третий турист в этом году приехал из России

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. По данным управления по культуре и туризму Антальи, за период с января по октябрь в местных отелях отдохнуло 5 414 602 гостя из России, в годовом выражении российский турпоток вырос почти на 13%, По данным управления по культуре и туризму Антальи, за период с января по октябрь в местных отелях отдохнуло 5 414 602 гостя из России, в годовом выражении российский турпоток вырос почти на 13%, сообщает АТОР.

За первые 10 месяцев 2019 года на анталийском побережье побывало 14,3 миллиона иностранных туристов (+17,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Каждый третий отдыхающий на пляжах курорта в этом году оказался россиянином.

Наших соотечественников больше, чем гостей из Германии (2,5 миллиона) и Украины (795 тысяч) вместе взятых. Эти страны по числу прибытий в Анталью заняли второе и третье места соответственно.

По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), высокая загрузка гостиниц Антальи в октябре (более 80%) во многом обусловлена как раз активностью российского рынка, который является "крайне важным".