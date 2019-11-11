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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали кризис в Боливии

12:38 11.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДемонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Внутриполитический кризис в Боливии стал результатом взаимодействия Соединенных Штатов Америки с боливийской оппозицией, совершившей госпереворот, а позиция армии страны в этой ситуации была не на стороне закона и народа, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
На состоявшихся 20 октября выборах президента Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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Главную роль в боливийском кризисе сыграла армия, заявил эксперт
"Если бы не политическое вмешательство со стороны Соединенных Штатов Америки, мы не имели бы того обострения ситуации в Боливии, которое мы имеем сегодня. Хочу отметить, что если оценивать экономическую составляющую, то в сравнении со многими соседними странами, дела в Боливии шли весьма неплохо. Поэтому то, что произошло, - это результат политтехнологий в опоре оппозиции страны на США", - сказал Новиков РИА Новости.
По его словам, в целом такая политика Соединенных Штатов укладывается в курс, который Вашингтон выбрал в отношении стран Латинской Америки.
"Давняя доктрина о том, что эта территория является "задним двором" США, сегодня вновь активно воплощается в жизнь. Я бы даже назвал ее "доктриной Трампа-Болтона" независимо от того, что (бывший советник президента США по нацбезопасности Джон) Болтон тем же (президентом США Дональдом) Трампом был отправлен в отставку, причем во многом за провалы именно на этом направлении внешнеполитической деятельности США", - отметил парламентарий.
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Косачев прокомментировал отставку президента Боливии
Новиков добавил, что президентские выборы в разных странах традиционно используются для запуска различных "политтехнологических штучек" со стороны США. "В политологии это называется практикой "цветных революций". В данном случае мы имеем именно такую ситуацию, когда в опоре на поддержку США боливийская оппозиция совершила, по сути дела, государственный переворот, и это тот случай, когда позиция армии была не на стороне закона и народа", - подчеркнул депутат Госдумы.
Комментируя решение Моралеса уйти в отставку, Новиков заявил, что политик поступил как государственный деятель, который не хотел ввергнуть свою страну в гражданскую войну. Депутат ГД полагает, что, лишившись поста президента, Моралес не лишается возможности вести политическую работу и он еще будет востребован народом Боливии.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.
Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Вчера, 07:51Радио Sputnik
Отставка президента Боливии Эво Моралеса: что известно к этому часу
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Дмитрий НовиковЭво МоралесГосдума РФКубаВенесуэлаБоливияСШАВ мире
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