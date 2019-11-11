В Госдуме прокомментировали кризис в Боливии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Внутриполитический кризис в Внутриполитический кризис в Боливии стал результатом взаимодействия Соединенных Штатов Америки с боливийской оппозицией, совершившей госпереворот, а позиция армии страны в этой ситуации была не на стороне закона и народа, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

На состоявшихся 20 октября выборах президента Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

"Если бы не политическое вмешательство со стороны Соединенных Штатов Америки, мы не имели бы того обострения ситуации в Боливии, которое мы имеем сегодня. Хочу отметить, что если оценивать экономическую составляющую, то в сравнении со многими соседними странами, дела в Боливии шли весьма неплохо. Поэтому то, что произошло, - это результат политтехнологий в опоре оппозиции страны на США", - сказал Новиков РИА Новости.

По его словам, в целом такая политика Соединенных Штатов укладывается в курс, который Вашингтон выбрал в отношении стран Латинской Америки.

"Давняя доктрина о том, что эта территория является "задним двором" США, сегодня вновь активно воплощается в жизнь. Я бы даже назвал ее "доктриной Трампа-Болтона" независимо от того, что (бывший советник президента США по нацбезопасности Джон) Болтон тем же (президентом США Дональдом) Трампом был отправлен в отставку, причем во многом за провалы именно на этом направлении внешнеполитической деятельности США", - отметил парламентарий.

Новиков добавил, что президентские выборы в разных странах традиционно используются для запуска различных "политтехнологических штучек" со стороны США. "В политологии это называется практикой "цветных революций". В данном случае мы имеем именно такую ситуацию, когда в опоре на поддержку США боливийская оппозиция совершила, по сути дела, государственный переворот, и это тот случай, когда позиция армии была не на стороне закона и народа", - подчеркнул депутат Госдумы.

Комментируя решение Моралеса уйти в отставку, Новиков заявил, что политик поступил как государственный деятель, который не хотел ввергнуть свою страну в гражданскую войну. Депутат ГД полагает, что, лишившись поста президента, Моралес не лишается возможности вести политическую работу и он еще будет востребован народом Боливии.

В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.