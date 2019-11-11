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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане из России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве

12:38 11.11.2019 (обновлено: 13:30 11.11.2019)
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© Предоставлено Советом муфтиев РоссииПодписание документа между Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМР РФ) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином и министра по делам ислама Королевства Саудовская Аравия (КСА) Абдулатифом бин Абдулазиз Аль Шейхом
Подписание документа между Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМР РФ) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином и министра по делам ислама Королевства Саудовская Аравия (КСА) Абдулатифом бин Абдулазиз Аль Шейхом
© Предоставлено Советом муфтиев России
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российские мусульмане подписали с властями Саудовской Аравии совместный документ, который придаст новый импульс сотрудничеству России и Саудовской Аравии различных сферах, сообщил в понедельник РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

"Подписание документа между Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМР РФ) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином и министра по делам ислама Королевства Саудовская Аравия (КСА) Абдулатифом бин Абдулазиз Аль Шейхом стало подведением итогов пятидневного визита группы российских мусульман в эту страну", - сообщил Аббясов.

По его словам, принятие меморандума позволит более эффективно противостоять таким угрозам современности как радикализм, терроризм и экстремизм, в том числе через реализацию духовно-просветительских программ, а также проведение международных конференций и форумов.
"Подписанный документ также предполагает сотрудничество России и Саудовской Аравии в области образования и развития богословской науки", - сказал Аббясов.
Первый зампред СМР подчеркнул, что стороны договорились об усилении работы по социализации мусульман, прививанию подрастающему поколению патриотических ценностей и активной социально-общественной позиции.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРавиль ГайнутдинСаудовская АравияМоскваРоссияВ мире
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