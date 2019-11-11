Мусульмане из России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве

Подписание документа между Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМР РФ) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином и министра по делам ислама Королевства Саудовская Аравия (КСА) Абдулатифом бин Абдулазиз Аль Шейхом

© Предоставлено Советом муфтиев России Подписание документа между Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМР РФ) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином и министра по делам ислама Королевства Саудовская Аравия (КСА) Абдулатифом бин Абдулазиз Аль Шейхом

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российские мусульмане подписали с властями Саудовской Аравии совместный документ, который придаст новый импульс сотрудничеству России и Саудовской Аравии различных сферах, сообщил в понедельник РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

"Подписание документа между Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМР РФ) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином и министра по делам ислама Королевства Саудовская Аравия (КСА) Абдулатифом бин Абдулазиз Аль Шейхом стало подведением итогов пятидневного визита группы российских мусульман в эту страну", - сообщил Аббясов.

По его словам, принятие меморандума позволит более эффективно противостоять таким угрозам современности как радикализм, терроризм и экстремизм, в том числе через реализацию духовно-просветительских программ, а также проведение международных конференций и форумов.

"Подписанный документ также предполагает сотрудничество России и Саудовской Аравии в области образования и развития богословской науки", - сказал Аббясов.