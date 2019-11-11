В Крыму продлили работу мобильных ГТЭС в режиме вынужденной генерации

Вынужденной признается генерация, которая не может пройти конкурентный отбор мощности (определяющий рыночные цены на мощность электростанций) из-за высокой стоимости. При этом она не может быть остановлена, поскольку без нее невозможна работа отдельных участков энергосистемы, или она нужна для теплоснабжения населенных пунктов.