Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T20:39Z
https://ria.ru/20191111/1560801881.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/136595/64/1365956472_0:26:2947:1683_1036x0_80_0_0_63ac85afd452dbd49f9ea61aff1aea88.jpg
РИА Новости

В Крыму продлили работу мобильных ГТЭС в режиме вынужденной генерации

12:32 11.11.2019 (обновлено: 20:39 11.11.2019)
604
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПульт управления мобильной газотурбинной электростанции (МГТЭС) на площадке "Западно-Крымская" вблизи г. Саки в Крыму
Пульт управления мобильной газотурбинной электростанции (МГТЭС) на площадке Западно-Крымская вблизи г. Саки в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2020 года работу мобильных газотурбинных электростанций (ГТЭС) в Крыму общей мощностью 396 МВт, они отнесены к вынужденной генерации, которая оплачивается по регулируемому тарифу, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Вынужденной признается генерация, которая не может пройти конкурентный отбор мощности (определяющий рыночные цены на мощность электростанций) из-за высокой стоимости. При этом она не может быть остановлена, поскольку без нее невозможна работа отдельных участков энергосистемы, или она нужна для теплоснабжения населенных пунктов.
В октябре замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов говорил журналистам, что стоимость годового содержания мобильных ГТЭС в России превышает 1 миллиард рублей.
В прошлом году кабмин продлевал работу мобильных ГТЭС в Крыму общей мощностью 405 МВт в вынужденном режиме до конца 2019 года для подстраховки стабильности электроснабжения полуострова.
Подготовка к зимнему отопительному сезону в Мурманске
11 октября, 17:23Теплоснабжение
В "Т Плюс" рассказали, почему могут вырасти тарифы на тепло и электричество
002215
Обсудить 0
Андрей ЧерезовМинистерство энергетики РФКрымРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Автомобиль скорой помощи
В Сочи водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и врезался в автобус
Ветеран СВР России Джордж Блейк
Нарышкин подарил бутылку крымского вина легендарному ветерану СВР Блейку
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Мантуров рассказал о проблемах с качеством бензина в России
Главный научный сотрудник ИГАБМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Петр Николаевич Колосов
Ученые исследуют древнейшие водные грибы, найденные на территории Якутии
Турецкая военная техника
Турция приступила к депортации боевиков ИГ*
Труба с вентилем на газоизмерительной станции
Сжиженного газа слишком много. Россия заменит его новой трубой в Китай
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Лавров: сирийская армия должна максимально быстро занять территорию страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване
В Армении поблагодарили Россию за содействие соотечественникам в Сирии
Пассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
Эксперт: аэропорт Симферополя сохранит пассажиропоток после запуска поездов
Народный депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко во время заседания Верховной рады Украины в Киеве
Геращенко назвала указ Зеленского о СМИ введением цензуры
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
Соседка рассказала о покончившей с собой москвичке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
Лента новостейМолния