В Крыму продлили работу мобильных ГТЭС в режиме вынужденной генерации

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2020 года работу мобильных газотурбинных электростанций (ГТЭС) в Крыму общей мощностью 396 МВт, они отнесены к вынужденной генерации, которая оплачивается по регулируемому тарифу, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Вынужденной признается генерация, которая не может пройти конкурентный отбор мощности (определяющий рыночные цены на мощность электростанций) из-за высокой стоимости. При этом она не может быть остановлена, поскольку без нее невозможна работа отдельных участков энергосистемы, или она нужна для теплоснабжения населенных пунктов.
В октябре замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов говорил журналистам, что стоимость годового содержания мобильных ГТЭС в России превышает 1 миллиард рублей.
В прошлом году кабмин продлевал работу мобильных ГТЭС в Крыму общей мощностью 405 МВт в вынужденном режиме до конца 2019 года для подстраховки стабильности электроснабжения полуострова.