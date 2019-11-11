В Москве первая декада ноября стала одной из самых теплых

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год , среднесуточная температура за эти дни превысила норму почти на 4 градуса, сообщается на сайте "Метеоновости" Московского метеобюро.
"Десять дней ноября 2019 год вошли в топ-10 самых теплых, начиная с 1948 года. Среднесуточная температура составила за эти дни плюс 4,8 градуса, превысив норму почти на 4 градуса",- говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерство сохранилось за 2013 годом, когда среднесуточная температура доходила до значений плюс 8 градусов.
"Но все же и в этот год московская погода навела порядок: в последние пять дней ноября в столице на дорогах уже лежал снег", - уточняется в сообщении.
В Московском метеобюро добавили, что по предварительным прогнозам температурный режим в ноябре 2019 года уже к концу недели вернется в климатические нормы. Поэтому вопрос замены летней резины на зимнюю для автомобилистов к выходным станет вновь очень актуальным.