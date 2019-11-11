Эксперт: аэропорт Симферополя сохранит пассажиропоток после запуска поездов

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Симферополь сохранит пассажиропоток после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту на полуостров, считает гендиректор главной воздушной гавани Крыма Евгений Плаксин.

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года, открылась 8 ноября. Первый состав в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря.

"Мы рады открытию железнодорожной части Крымского моста, это улучшает транспортную доступность республики Крым. При этом мы считаем, что у разного вида транспорта есть своя категория пассажиров", — сказал Плаксин в эфире радио "Крым".

Он напомнил, что аналогичные прогнозы по падению пассажиропотока в аэропорту Симферополя были после открытия автомобильного движения на полуостров, но они не оправдались.

"Мост через Керченский пролив дал дополнительный поток, при этом он не "отъел" сегмент наших пассажиров. По железной дороге такой же прогноз", — добавил Плаксин, отметив, что конкуренция с железной дорогой замедлит рост стоимость перевозок на авиационном транспорте.