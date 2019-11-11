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РИА Новости
Туризм

Эксперт: аэропорт Симферополя сохранит пассажиропоток после запуска поездов

12:41 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПассажиры у здания нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Симферополь сохранит пассажиропоток после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту на полуостров, считает гендиректор главной воздушной гавани Крыма Евгений Плаксин.
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года, открылась 8 ноября. Первый состав в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря.
"Мы рады открытию железнодорожной части Крымского моста, это улучшает транспортную доступность республики Крым. При этом мы считаем, что у разного вида транспорта есть своя категория пассажиров", — сказал Плаксин в эфире радио "Крым".
Он напомнил, что аналогичные прогнозы по падению пассажиропотока в аэропорту Симферополя были после открытия автомобильного движения на полуостров, но они не оправдались.
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
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"Мост через Керченский пролив дал дополнительный поток, при этом он не "отъел" сегмент наших пассажиров. По железной дороге такой же прогноз", — добавил Плаксин, отметив, что конкуренция с железной дорогой замедлит рост стоимость перевозок на авиационном транспорте.
Международный аэропорт Симферополя обслужил за период весенне-летней навигации с 31 марта по 26 октября текущего года 4,1 миллиона пассажиров, что на 40,4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ранее пресс-служба воздушной гавани Крыма.
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