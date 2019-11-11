Путин призвал обеспечить прозрачность закупок техники и оборудования

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Расходование бюджетных средств на закупку техоборудования в рамках нацпроектов должно быть прозрачным, со строгим ценообразованием, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере, хочу это особо подчеркнуть. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он отметил, что отечественная продукция должна быть конкурентоспособной. "Она, эта техника, должна отвечать требованиям заказчиков, иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания", - добавил президент.