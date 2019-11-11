Убитая выпускница СПбГУ была отличницей и активисткой в школе

"Девочка училась хорошо, активистка была, во всех мероприятиях участие принимала - школы, района, олимпиадах, знаем мы ее. Ребёнок был на виду у нас… Она по баллам ЕГЭ поступила (в Санкт-Петербургский университет – ред.). У неё высокие баллы были, она попала туда… Плюс у неё еще золотая медаль была… Все в ужасе. У нас в станице…. Такого у нас, сколько мы живём, такого у нас не было. В шоке все", - рассказал агентству Рубцов.