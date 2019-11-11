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РИА Новости

Убитая выпускница СПбГУ была отличницей и активисткой в школе

12:25 11.11.2019
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© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в FacebookАнастасия Ещенко
Анастасия Ещенко
© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в Facebook
Анастасия Ещенко. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Предполагаемая жертва доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко в школе была отличницей и активисткой, рассказал РИА Новости заместитель главы Калининского района Кубани Сергей Рубцов.
По его словам, Ещенко - выпускница школы в станице Старовеличковская.
"Девочка училась хорошо, активистка была, во всех мероприятиях участие принимала - школы, района, олимпиадах, знаем мы ее. Ребёнок был на виду у нас… Она по баллам ЕГЭ поступила (в Санкт-Петербургский университет – ред.). У неё высокие баллы были, она попала туда… Плюс у неё еще золотая медаль была… Все в ужасе. У нас в станице…. Такого у нас, сколько мы живём, такого у нас не было. В шоке все", - рассказал агентству Рубцов.
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10 ноября, 21:15РИА Новости
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По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 64-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Суд в понедельник примет решение о мере пресечения подозреваемому.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетПроисшествия
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