Евросоюз продлил санкции в отношении Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. ЕС продлил до 14 ноября 2020 года санкции против Венесуэлы , сообщил в понедельник Совет ЕС.

"В свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, сопровождающегося постоянными действиями, подрывающими демократию, верховенство права и уважение прав человека, Совет сегодня продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2020 года", - говорится в решении.

Эти меры включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и блокирование активов 25 включенных в перечень лиц, занимающих официальные должности в Венесуэле.

"Эти меры призваны содействовать выработке демократических общих решений в целях обеспечения политической стабильности в стране и удовлетворения насущных потребностей населения. Целевые меры носят гибкий и обратимый характер и не направлены на причинение вреда венесуэльскому населению", - заявили в ЕС.