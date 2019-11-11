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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Евросоюз продлил санкции в отношении Венесуэлы

12:22 11.11.2019 (обновлено: 12:32 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. ЕС продлил до 14 ноября 2020 года санкции против Венесуэлы, сообщил в понедельник Совет ЕС.
"В свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, сопровождающегося постоянными действиями, подрывающими демократию, верховенство права и уважение прав человека, Совет сегодня продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2020 года", - говорится в решении.
Эти меры включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и блокирование активов 25 включенных в перечень лиц, занимающих официальные должности в Венесуэле.
"Эти меры призваны содействовать выработке демократических общих решений в целях обеспечения политической стабильности в стране и удовлетворения насущных потребностей населения. Целевые меры носят гибкий и обратимый характер и не направлены на причинение вреда венесуэльскому населению", - заявили в ЕС.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
5 ноября, 18:38Попытка госпереворота в Венесуэле
США ввели новые санкции против Венесуэлы
201028
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроЕвросоюзВенесуэлаВ мире
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